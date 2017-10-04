Гравці національної збірної України Коваленко й Зінченко відправились до молодіжної команди

Сьогодні із Харкова до Києва, у розташування молодіжної збірної тимчасово відбули Олександр Зінченко та Віктор Коваленко, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Як відомо, ці гравці через перебір жовтих карток пропускають відбірний матч проти Косова.

Сьогодні півзахисники матимуть нагоду взяти участь у товариському матчі «молодіжки» зі столичним «Арсеналом» і упродовж двох наступних днів тренуватимуться з однолітками.

7 жовтня Коваленко й Зінченко повернуться у розташування головної команди, яка на той час вже прибуде до Києва.

Як повідомляв УНІАН, протягом найближчих днів відбудуться матчі групового турніру відбору ЧС-2018 Косово - Україна (6 жовтня) та Україна - Хорватія (9 жовтня).