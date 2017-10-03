Українські арбітри працюватимуть на матчі кваліфікації ЧС-2018

Український рефері Сергій Бойко призначений головним арбітром на поєдинок кваліфікації до чемпіонату світу 2018 року.

Бойко працюватиме на зустрічі 10-го туру відбіркового раунду між збірними Норвегії та Північної Ірландії, яка відбудеться 8 жовтня в Осло.

Про це повідомляє "Проспорт-ТСН".

Асистентами головного арбітра стануть Олег Плужник та Володимир Володін. Четвертим суддею призначено Анатолія Абдулу.

Це не перший досвід 40-річного рефері Сергія Бойка судити матчі збірних - у цьому відборі він вже працював на грі за участю збірних Латвії та Фарерських островів.