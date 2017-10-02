Три гравці "Шахтаря" в матчі з "Карпатами" виконали більше 100 передач кожен

Відразу троє півзахисників «Шахтаря» зробили в матчі з «Карпатами» більше 100 передач кожен, повідомляє Террикон з посиланням на дані компанії InStat.

Компанія, що спеціалізується на обробці спортивної статистики, привела свої дані. Марлос виконав 103 передачі з точністю 90%, Алан Патрік завершив матч з показником 118 передач (93% точності).

Ну а кращим гравцем матчу за цим показником став Фред. Півзахисник «Шахтаря» виконав 125 передач (при точності 92%), з яких більше 100 були конструктивними.

Крім того, до рубежу в 100 передач наблизився Бернард, який виконав 99 пасів за матч. Таким чином, в сумі четвірка бразильських півзахисників «Шахтаря» виконала 445 передач.

Всього ж «Шахтар» за матч виконав 822 передачі (точність 91%) при 272 - у «Карпат». Максимальний показник кількості передач у польового гравця «Карпат» склав 30 - у Мірошниченка.

Як повыдомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Карпати" завершився перемогою "Шахтаря" з рахунком 2:0.