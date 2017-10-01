"Ворскла" на виїзді крупно обіграла "Чорноморець" в 11-му турі УПЛ

В Одесі відбувся матч 11-го туру Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймав "Ворсклу" і поступився з великим рахунком 0:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

На 35-й хвилині найактивніший у складі гостей Кулач відкрив рахунок у матчі після прострілу Ребенка з лівого флангу.

"Ворскла" продовжувала володіти ініціативою і після перерви. На 76-й хвилині Кадимян після пасу Пердути вдало підставив ногу, зробивши рахунок 0:2.

А ще через чотири хвилини Коломоєць добив господарів поля, завершивши швидку контратаку.

"Ворскла" набрала 21 очко і закріпилася на третьому рядку таблиці. "Чорноморець" залишився на останньому місці з 6 пунктами.