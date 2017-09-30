Фонсека входить до когорти світових топ-тренерів - італійська Tuttomercato

Італійське видання Tuttomercato у своїй статті оцінило перспективи головного тренера «Шахтаря» Паулу Фонсеки, повідомляє Трибуна.

«Світ топ-тренерів, зазвичай дуже елітарний і рідко допускає нових учасників. Однак, тенденції змінюються у бік поваги до навичок, техніки і результатами роботи окремих наставників, які отримують похвалу від найкращих експертів у своїй справі на континенті. Мова йде про Паулу Фонсеке, португальською тренера донецького «Шахтаря».

У Групі F Ліги Чемпіонів є три головних тренера, які стурбовані не тільки досягненням результату, але і тим, як він досягається. Не випадково, що саме Мауріціо Саррі і Пеп Гвардіола ідентифікували Паулу Фонсеку як одного з небагатьох фахівців на міжнародній арені, які мають здібності переслідувати таку амбітну мету.

В результаті «Наполі» програв у прямому протистоянні «Шахтарю», а «Манчестер Сіті» довелося докласти набагато більше зусиль, щоб перемогти, ніж може здатися, дивлячись на фінальний рахунок протистояння 2:0. Це доказ того, що вдруге в своїй історії, як тренер «Манчестер Сіті», Гвардіола зіткнувся з суперником, який у володінні м'ячем може зрівнятися з тим, що робить його команда.

Статистичні дані підтверджують той факт, що кандидатура Фонсеки вже включена в когорту найкращих європейських тренерів, і що він тепер перебуває в центрі уваги всіх топ-клубів старого континенту і готовий для такої роботи. При наявності серйозного пропозиції, можливо це станеться вже найближчим часом», - зазначає Tuttomercato.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Шахтар" виграв у "Наполі" і поступився "Манчестер Сіті" у Лізі Європи, набравши 3 очки у двох матчах Ліги чемпіонів сезон 2017/18.