Тренер "Зорі" Вернидуб: Ми зіграли гідно, змогли забити і утримати рахунок, хоча, "Атлетик" створив дуже багато моментів

Наставник луганської «Зорі» Юрій Вернидуб поділився враженнями від сенсаційної перемоги своєї команди в матчі проти іспанського «Атлетика» (Більбао) на післяматчевій прес-конференції, повідомляє офіційний сайт луганського клубу.

- Розуміли, з ким нам належить зіграти. Можу сказати тільки теплі слова на адресу «Атлетика». Команда хорошого рівня. У них нелегкий графік. Попереду матч з «Валенсією». Можливо, була недооцінка. Думав, будуть ротації, але особливою ротації не побачив. Лише у лінії захисту – два крайніх захисника і центральний захисник. Все решта – це провідні футболісти клубу, - почав Вернидуб.

Ми зіграли гідно, змогли забити і утримати рахунок. Хоча, «Атлетик» створив дуже багато моментів. Сьогодні, фарт, про який ми говорили дві гри тому, коли грали проти «Карпат» проти «Ворскли» посміхнувся нам. Велика заслуга лінії оборони разом з нашим молодим голкіпером Андрієм Луніним. Я дуже радий, - додав тренер.

Говорячи про перші емоції відразу після фінального свистка, Вернидуб зазначив: "Радість і гордість за дітей. Вдалося достукатися до них. Ті слова, які говорив вчора перед передігровим тренуванням і сьогодні перед матчем вони почули. Виконали все, про що ми домовлялися. Якщо так піде і далі, то в нас все налагодиться. Принаймні третій матч поспіль ми демонструємо непогану гру".

А говорячи про «Атлетик» зауважив:"Суперник нас нічим не здивував. Чудово розуміли, що «Атлетик» грає вдома. Вони люблять контролювати м'яч. Ми свідомо віддали їм цей контроль на їх половині поля. Як тільки вони переходили на наш бік, ми відразу ж вступали в колективний відбір. Не давали іспанцям можливості провести швидку атаку. На мій погляд, це було помітно. Навіть в деяких моментах трибуни свистіли. У них не було подальшого розвитку атаки. Всі їх улюблені зони були перекриті".

Як повідомляв УНІАН, "Зоря" обіграла "Атлетик" з рахунком 1:0 в гостьовому матчі Ліги Європи.