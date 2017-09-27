"Зоря" в ослабленому складі відправилася в Іспанію на матч з "Атлетіком"

Луганська "Зоря" сьогодні вилетіла в Більбао на матч Ліги Європи проти місцевого "Атлетіка".

Наставник команди Юрій Вернидуб взяв із собою такий склад виконавців.

Воротарі: Олег Чуваєв, Олексій Шевченко, Андрій Лунін.

Захисники: Євген Опанасенко, Микита Каменюка, Артем Сухоцький, В'ячеслав Чечер, Олександр Сваток, Артем Гордієнко.

Півзахисники: Руслан Бабенко, Олександр Андрієвський, Артем Громов, Ігор Харатін, Олександр Караваєв, Дмитро Гречишкін, Владислав Кочергін, Сілас, Леонідас.

Нападники: Максим Луньов, Владислав Кабаєв.

Варто зазначити, що не потрапили до заявки Желько Любенович, а також Василь Прийма та Юрі Фрейтас, які тренуються за індивідуальною програмою.

Полетів з командою капітан Микита Каменюка, який відновлювався після травми й востаннє виходив на поле 31 травня в грі проти "Олімпіка". Про це повідомляє офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, матч 2-го туру групового етапу між "Атлетіком" та "Зорею" відбудеться завтра, 28 вересня. Час початку зустрічі – 20:00.