"Шахтар" і "Динамо" дізналися суперників в 1/8 фіналу Кубка України

12:52, 27 вересня 2017
Футбол
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"Динамо" зіграє з "Олександрією", яка два роки тому вибила киян з Кубка країни.

Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України / cup.sport.ua

У Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України, повідомляється на сторінці ФФУ в Facebook.

На цій стадії зіграють 10 команд української Прем'єр-ліги, 2 команди першої ліги і 4 команди другої ліги.

Всі пари 1/8 фіналу:

«Зоря» – «Шахтар»

«Олександрія» – «Динамо»

«Дніпро-1» – «Чорноморець»

«Ворскла» – «Олімпік»

«Львів» – «Сталь»

«Таврія» – «Маріуполь»

«Прикарпаття» – «Десна»

«Арсенал» – «Верес»

Всі стадії Кубка України складаються з одного матчу. Перші команди в парах зіграють вдома.

Базовий день проведення матчів – 25 жовтня.

Зазначимо, саме «Олександрія» вибила «Динамо» з позаминулого розіграшу Кубка України.

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Теги: #Кубок України жеребкування