"Шахтар" і "Динамо" дізналися суперників в 1/8 фіналу Кубка України

"Динамо" зіграє з "Олександрією", яка два роки тому вибила киян з Кубка країни.

У Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України, повідомляється на сторінці ФФУ в Facebook. На цій стадії зіграють 10 команд української Прем'єр-ліги, 2 команди першої ліги і 4 команди другої ліги. Всі пари 1/8 фіналу: «Зоря» – «Шахтар» «Олександрія» – «Динамо» «Дніпро-1» – «Чорноморець» «Ворскла» – «Олімпік» «Львів» – «Сталь» «Таврія» – «Маріуполь» «Прикарпаття» – «Десна» «Арсенал» – «Верес» Всі стадії Кубка України складаються з одного матчу. Перші команди в парах зіграють вдома. Базовий день проведення матчів – 25 жовтня. Зазначимо, саме «Олександрія» вибила «Динамо» з позаминулого розіграшу Кубка України.

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