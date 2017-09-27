"Шахтар" і "Динамо" дізналися суперників в 1/8 фіналу Кубка України
12:52, 27 вересня 2017Футбол
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"Динамо" зіграє з "Олександрією", яка два роки тому вибила киян з Кубка країни.
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України / cup.sport.ua
У Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України, повідомляється на сторінці ФФУ в Facebook.
На цій стадії зіграють 10 команд української Прем'єр-ліги, 2 команди першої ліги і 4 команди другої ліги.
Всі пари 1/8 фіналу:
«Зоря» – «Шахтар»
«Олександрія» – «Динамо»
«Дніпро-1» – «Чорноморець»
«Ворскла» – «Олімпік»
«Львів» – «Сталь»
«Таврія» – «Маріуполь»
«Прикарпаття» – «Десна»
«Арсенал» – «Верес»
Всі стадії Кубка України складаються з одного матчу. Перші команди в парах зіграють вдома.
Базовий день проведення матчів – 25 жовтня.
Зазначимо, саме «Олександрія» вибила «Динамо» з позаминулого розіграшу Кубка України.
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