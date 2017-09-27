Головний тренер "Шахтаря" Фонсека: Гордий і задоволений командою

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека прокоментував поразку від «Манчестер Сіті» (0:2).

"Я сьогодні незадоволений, тому що ми програли. Але я повинен пишатися грою хлопців. «Шахтар» показав велику хоробрість. Ми намагалися грати, бути з м'ячем, ми виходили в атаку досить якісно. Були дуже компактні, не залишали простору для «Ман Сіті». Також дуже якісно виходили в атаки, коли була можливість.

Скажу щиро. Дивився всі матчі «Ман Сіті». В цьому році їм ще не траплялася команда, яка створила їм стільки складнощів. Тому, звичайно, я незадоволений поразкою. Але гордий і задоволений командою", - зазначив Фонсека, якого цитує "Трибуна".

Окремо тренер торкнувся теми арбітражу. Нагадаємо, у гірників виникли претензії до деяких суддівських рішеннь.

"Я продовжую говорити, що Жорже Соуза – кращий португальський арбітр. Але повинен сказати, що було кілька моментів, в яких йому не дуже пощастило роздивитися. Перше – це пенальті на користь «Ман Сіті», де не було взагалі ніякого контакту з гравцем. Також епізод на 75-й хвилині. Думаю, всі бачили, що повинен був бути призначений пенальті на нашу користь. Була дуже помітна рука – міг бути зовсім інший результат. Тоді було ще 1:0, а могло стати 1:1. Я ні в якому разі не скаржуся на арбітрів, просто констатую факт, який було вам всім видно", – сказав Фонсека.