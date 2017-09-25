КПІ підтвердив, що не видавав димплом віце-президенту ФФУ Костюченку (відео)

10:59, 25 вересня 2017
Футбол
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Журналістам програми "Профутбол" надійшла відповідь на запит.

Вадим Костюченко / upl.ua

У відповідь на запит програми «Профутбол» Київський політехнічний інститут підтвердив, що віце-президент ФФУ Вадим Костюченко не вчився в цьому навчальному закладі та не отримував диплом.

Скан відповіді КПІ був показаний в ефірі програми.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Костюченко підробив свій диплом, завдяки якому отримав освіту ще в двох вузах.

Сам Костюченко назвав ці звинувачення відповіддю «окремих осіб» на скандал навколо проведення матчів у Маріуполі.

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Теги: #Костюченко диплом