Паралімпійська збірна України з футболу стала чемпіоном світу

Чемпіоном світу з футболу серед паралімпійців стала збірна України, перемігши у фіналі команду Ірану з рахунком 1:0.

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"Вірив, що українські паралімпійські футболісти знову стануть чемпіонами світу. Тільки що з рахунком 1:0 українські паралімпійці вибороли для України перше місце у світовому футболі", - написав на своїй сторінці у Facebook керівник Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич.

Як повідомляв УНІАН, фінал чемпіонату світу з футболу серез паралімпійців відбувається в Аргентині. До фіналу наша збірна пробилася, отримавши перемогу над командою РФ з рахунком 4:2.