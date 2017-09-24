Паралімпійська збірна України з футболу стала чемпіоном світу
02:38, 24 вересня 2017Футбол
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З рахунком 1:0 українські паралімпійці вибороли для України перше місце у світовому футболі.
У фіналі українці перемогли збірну Ірану / фото facebook.com/sushkevych.valerii.mykhailovych
Чемпіоном світу з футболу серед паралімпійців стала збірна України, перемігши у фіналі команду Ірану з рахунком 1:0.
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"Вірив, що українські паралімпійські футболісти знову стануть чемпіонами світу. Тільки що з рахунком 1:0 українські паралімпійці вибороли для України перше місце у світовому футболі", - написав на своїй сторінці у Facebook керівник Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич.
Як повідомляв УНІАН, фінал чемпіонату світу з футболу серез паралімпійців відбувається в Аргентині. До фіналу наша збірна пробилася, отримавши перемогу над командою РФ з рахунком 4:2.
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