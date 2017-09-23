Онлайн-відеотрансляція, "Динамо" - "Верес": Прем'єр-ліга, 10 тур

Сьогодні в Києві проходить черговий матч чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, де в рамках 10-го туру "Динамо" прийматиме рівненський "Верес", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч проходить на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського, тому що УПЛ покарала київський клуб проведенням гри без глядачів за дії вболівальників під час матчу на Суперкубок України.

Це вже другий матч, який кияни проведуть без уболівальників в цьому сезоні. Раніше, в 1-му турі, "Динамо" в таких самих умовах приймало одеський "Чорноморець" (перемога 2:1).

Разом з тим, цей матч може сміливо претендувати на звання центрального у турі. Зустрічаються команди, які йдуть на 1-му і 4-му місцях в таблиці.

На рахунку "Динамо" 7 перемог й 1 нічия - 22 бали, у "Вереса" - 4 перемоги, 3 нічиї і 2 поразки - 15 очок. Команда чудово стартувала, як для колективу, який багато років грав у нижчих лігах.

Очна статистика однозначно на користь "Динамо". У сезонах 1992/93-1994/95 кияни здобули 6 перемог у 6 іграх, а в останньому матчі, в травні 1995 року розгромили суперника в Києві з рахунком 7:0. Після цього рівненський клуб покинув елітний дивізіон українського футболу на довгі 22 роки.

Матч "Динамо" - "Верес" розпочнеться на стадіоні "Динамо" о 19.30.

ТБ-трансляція - телеканал 2+2.