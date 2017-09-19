Фінал Ліги чемпіонів-2018/19 відбудеться в Баку - ЗМІ

Фінальний матч Ліги чемпіонів сезону-2018/19 відбудеться в столиці Азербайджану Баку, повідомляє AS з посиланням на Onda Cero.

Незважаючи на те, що офіційне рішення з цього приводу УЄФА оприлюднить лише завтра, в пресу вже потрапили ключові подробиці вибору місця проведення вирішального поєдинку Ліги чемпіонів наступного сезону.

На право проведення фінального матчу претендував Олімпійський стадіон в Баку, а також стадіон у Мадриді "Ванда Метрополітан", який є новою клубною ареною "Атлетико".

У підсумку в УЄФА ухвалили рішення віддати фінал Баку, причому про це рішення вже знають обидві сторони.

Мотиви відмови Мадриду, як повідомляє джерело, банальні — на "Ванда Метрополітан" передбачено лише 7 тисяч віп-місць, що з точки зору УЄФА вкрай мало для проведення фінального поєдинку і непривабливо з точки зору маркетингових та фінансових аспектів.

З цієї причини вибір був зроблений на користь Олімпійського стадіону в Баку, відкриття якого відбулося в березні 2015 року.

Нагадаємо, фінальний поєдинок Ліги чемпіонів нинішнього сезону відбудеться 26 травня наступного року у Києві на НСК "Олімпійський".