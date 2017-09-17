У Києві відкрили пам'ятник легендарному динамівцю Андрію Гусіну
Андрій Гусін загинув рівно три роки тому – 17 вересня 2014 року.
У Києві відкрили пам'ятник екс-півзахисникові «Динамо» і збірної України Андрію Гусіну.
Про це повідомив член виконкому Федерації футболу України Артем Франков у Twitter.
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«Відкрили пам'ятник Андрію Гусіну - сьогодні три роки як... Вперед і вгору, та й на швидкості! Дорогий друже...», - написав він.
«Ліга чемпіонів, «Динамо», збірна України, Андрій Гусін! Мені пам'ятник сподобався, зроблено з любов'ю і сенсом, тобто, з величезною повагою. Найскладніше було узгодити бачення рідних і близьких», - зазначив Франков.
«Друзі, прошу розуміти правильно - офіційного відкриття пам'ятника Андрію Гусіну не було. Хотілося б зробити більш пафосний захід», - зазначив член виконкому ФФУ.
Нагадаємо, що Гусін загинув рівно три роки тому - 17 вересня 2014 року. Відомий футболіст розбився на смерть, катаючись на мотоциклі на автодромі Чайка під Києвом.