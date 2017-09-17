У Києві відкрили пам'ятник легендарному динамівцю Андрію Гусіну

У Києві відкрили пам'ятник екс-півзахисникові «Динамо» і збірної України Андрію Гусіну.

Про це повідомив член виконкому Федерації футболу України Артем Франков у Twitter.

Читайте такожІз м'ячем і на лаві запасних: на Байковому кладовищі встановили пам'ятник відомому динамівцю Белькевичу (фото)

«Відкрили пам'ятник Андрію Гусіну - сьогодні три роки як... Вперед і вгору, та й на швидкості! Дорогий друже...», - написав він.

«Ліга чемпіонів, «Динамо», збірна України, Андрій Гусін! Мені пам'ятник сподобався, зроблено з любов'ю і сенсом, тобто, з величезною повагою. Найскладніше було узгодити бачення рідних і близьких», - зазначив Франков.

«Друзі, прошу розуміти правильно - офіційного відкриття пам'ятника Андрію Гусіну не було. Хотілося б зробити більш пафосний захід», - зазначив член виконкому ФФУ.

Нагадаємо, що Гусін загинув рівно три роки тому - 17 вересня 2014 року. Відомий футболіст розбився на смерть, катаючись на мотоциклі на автодромі Чайка під Києвом.