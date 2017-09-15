Гендиректор "Шахтаря" Палкін: Я впевнений, що в найближчому майбутньому стадіон буде повний.

Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін повідомив про зміни в роботі клубу з вболівальниками. Зокрема, найближчим часом «гірники» планують розпочати системну роботу з університетами Харкова, а також тісно співпрацювати з місцевими партнерами, повідомив гендиректор в ефірі каналу «Футбол».

«У «Шахтаря» - далекосяжні плани, і я впевнений, що в найближчому майбутньому стадіон буде повний. Хочу зазначити, що з наступної домашньої гри у перерві матчу будуть серйозні активності для вболівальників від мала до велика. Наша задача – щоб люди не тільки витрачали свій час на перегляд футболу, але й зберігали незабутні враження як про гру, так і про навколофутбольне шоу.

Нещодавно ми запустили новий веб-сайт. Не для того, щоб поміняти картинку, а, щоб бути ближчим до вболівальників за рахунок сильного функціоналу. Зробили акцент на відео - і фотоконтенті у відповідності з сучасними, глобальними тенденціями», - розповів Сергій Палкін.

За словами генерального директора «Шахтаря», на ОСК «Металіст» вже відкрили ресторан, розташований під дахом стадіону, і 8 нових корпоративних лож. Також Сергій Палкін зазначив, що в Харкові планується відкриття ще одного магазину атрибутики.

Наступний матч у Харкові «Шахтар» проведе 1 жовтня проти львівських «Карпат».