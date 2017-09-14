Захисник "Динамо" Хачеріді: У перерві тренери сказали додати

23:36, 14 вересня 2017
Футбол
2

Гравець "Динамо" поділився враженнями від стартового поєдинку команди в Лізі Європи.

Хачеріді відкрив рахунок в матчі

Захисник київського "Динамо" Євген Хачеріді прокоментував стартову гру на груповому етапі Ліги Європи проти албанського "Скендербеу", повідомляє Football.ua.

"Несподівана контратака призвела до голу в наші ворота, — сказав після матчу Євген. — Адже до перерви ми цілком могли забити чотири, а в підсумку забили нам. Якось важко було, якісь мляві були всі. Можливо, недооцінили суперника. У перерві тренери сказали додати. Ми додали, зросли швидкості. Дуже добре, що нам вдалося зрівняти рахунок на самому початку другого тайму, відразу стало легше", - зазначив Хачеріді.

"Мені хотілося забити, я навіть збирався бити пенальті. На тренуванні у мене було два з двох, так що розраховував забити, але Мбокані не дав. Нічого, головне, що він забив, а ми виграли", - додав гравець.

Як повідомляв УНІАН, матч "Динамо" - "Скендербеу" завершився перемогою киян з рахунком 3:1.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Українські клуби в єврокубках 2017/18
Теги: #Динамо-Скендербеу#Хачеріді після матчу зі Скендербеу