Проваливши перший тайм, "Динамо" виправилося після перерви і обіграло "Скендербеу" у Лізі Європи

В Києві на НСК "Олімпійський" відбувся поєдинок 1-го туру групового раунду Ліги Європи. "Динамо" обіграло албанський "Скендербеу" з рахунком 3:1, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У першому таймі "Динамо" довго добирало ключі до воріт суперника і виявило деяку розслабленість, чим сповна скористалися гості. На 39-й хвилині Музака дальнім ударом відправив господарів поля в легкий нокдаун. 0:1.

Жорстка розмова в перерві, а також заміна Гармаша на Мораєса допомогли "біло-синім" впоратися із шоком.

Вже на 47-й хвилині Сидорчук зрівняв рахунок чудовим ударом метрів з 30-ти, на 50-й хвилині Мораєс вивів "Динамо" вперед. А на 65-й Мбокані реалізував пенальті, встановивши рахунок 3:1.

"Динамо" набрало 3 очка в своїй групі. У паралельній грі "Янг Бойз" і "Партизан" розійшлися миром - 1:1.