"Шахтар" (U-19) поступився одноліткам з "Наполі" у Юнацькій лізі УЄФА

"Шахтар" (U-19) поступився одноліткам з "Наполі" в матчі 1-го туру Юнацької ліги УЄФА з рахунком 1:2, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Поєдинок відбувся на тренувальній базі харківського "Металіста" в селищі Високий. Під кінець першої половини гостям вдалося відкрити рахунок. На 44-й хвилині забив Джанлука Гаетано. У другому таймі гірники провели гол. На 71-й хвилині відзначився Андрій Кулаков. Але через хвилину неаполітанці знову вийшли вперед. Алессіо Дзербин забив другий м'яч "Наполі" на 72-й хвилині.

Після цього у гостей було два вилучення. На 80-й хвилині залишив поле Чіро Пальмері, а на 90+3-й довелося піти Джузеппе Еспозіто. Але чисельна перевага не допомогла "Шахтарю" хоча б зрівняти рахунок.

Нагадаємо, сьогодні ввечері, на ОСК "Металіст" у Харкові, у 1-му турі Ліги чемпіонів зіграють перші команди "Шахтаря" і "Наполі". Початок - о 21:45.

УНІАН проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.