Матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Наполі": де дивитися?
10:59, 13 вересня 2017Футбол
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Гру покажуть загальнонаціональний і спеціалізований кабельний телеканал.
Матч "Шахтаря" в Лізі чемпіонів покажуть відразу два канали українського ТБ / hotology.ru
Матч 1-го туру Ліги чемпіонів УЄФА з футболу "Шахтар" - "Наполі" покажуть українським глядачам одразу два телеканали.
Гру, яка розпочнеться о 21.45 за київським часом будуть транслювати в прямому ефірі загальнонаціональний ТРК Україна і спеціалізований кабельний канал "Футбол 2".
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харкові на ОСК "Металіст" відбудеться матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Шахтар" прийме італійський "Наполі".
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