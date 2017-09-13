Матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Наполі": де дивитися?

Матч 1-го туру Ліги чемпіонів УЄФА з футболу "Шахтар" - "Наполі" покажуть українським глядачам одразу два телеканали.

Гру, яка розпочнеться о 21.45 за київським часом будуть транслювати в прямому ефірі загальнонаціональний ТРК Україна і спеціалізований кабельний канал "Футбол 2".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харкові на ОСК "Металіст" відбудеться матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Шахтар" прийме італійський "Наполі".