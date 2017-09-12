Лідер КНДР Кім Чен Ин виявився фанатом "Манчестер Юнайтед" і сподівається побачити північнокорейських гравців в АПЛ
11:10, 12 вересня 2017Футбол
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Про це розповів італійський політик Антоніо Рацци, який відомий своїм тісним зв'язком з північнокорейським головою
Кім Чен Ин дивиться головні матчі європейського футболу / REUTERS
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зізнався, що є фанатом Манчестер Юнайтед, повідомляє Isport з посиланням на The Sun.
Про це розповів італійський політик Антоніо Рацци, який відомий своїм тісним зв'язком з північнокорейським головою.
Читайте такожУ Кім Чен Ина народилася третя дитина - ЗМІКім Чен Ин любить футбол ще з дитинства і завжди дивиться головні матчі європейських турнірів.
Крім того, лідер КНДР зазначив, що сподівається в майбутньому побачити північнокорейських футболістів не тільки в АПЛ, але і в інших європейських чемпіонатах, адже, за його словами, Північна Корея – це країна, яка постійно еволюціонує.
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