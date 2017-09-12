Лідер КНДР Кім Чен Ин виявився фанатом "Манчестер Юнайтед" і сподівається побачити північнокорейських гравців в АПЛ

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зізнався, що є фанатом Манчестер Юнайтед, повідомляє Isport з посиланням на The Sun.

Про це розповів італійський політик Антоніо Рацци, який відомий своїм тісним зв'язком з північнокорейським головою.

Читайте такожУ Кім Чен Ина народилася третя дитина - ЗМІКім Чен Ин любить футбол ще з дитинства і завжди дивиться головні матчі європейських турнірів.

Крім того, лідер КНДР зазначив, що сподівається в майбутньому побачити північнокорейських футболістів не тільки в АПЛ, але і в інших європейських чемпіонатах, адже, за його словами, Північна Корея – це країна, яка постійно еволюціонує.