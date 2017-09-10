"Карпати" зазнали розгромної поразки в УПЛ, пропустивши 6 голів

У Львові відбувся поєдинок 8-го туру УПЛ. "Карпати" приймали рівненський "Верес" і зазнали нищівної поразки з рахунком 1:6, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

Рахунок в матчі на 34-й хвилині після розіграшу кутового удару відкрив Сергій Борзенко. Михайло Сергійчук на 45-й хвилині з пенальті забив другий гол у матчі.

На початку другого тайму, на 53-й хвилині, Руслан Степанюк після передачі Василя Кобіна довів рахунок до розгромного - 0:3. На 72-й хвилині Сергійчук оформив дубль. Вже через три хвилини Кобін реалізував пенальті і зробив рахунок 0:5. На 81-й хвилині на поле вийшов Геннадій Пасіч, а на 83-й він же зробив рахунок 0:6.

На 86-й хвилині Хорхе Карраскаль забив за "Карпати" гол престижу і встановив остаточний рахунок у матчі.

"Верес" набрав 12 очок і закріпився в топ-п'ятірці УПЛ. "Карпати", які провели велику літню трансферну кампанію, знаходяться в зоні аутсайдерів.