Ярмоленко дебютував за "Боруссію"

Український хавбек Андрій Ярмоленко дебютував за свою нову команду - дортмундську "Боруссію".

Віце-чемпіон Німеччини у 3-му турі бундесліги на виїзді зіграв із "Фрайбургом" і досяг всього лише нічиєї - 0:0.

Ярмоленко, який був включений в число запасних, з'явився на полі лише на 79-й хвилині і не відзначився результативними діями. В кадри телекамер Андрій потрапив, коли зробив один фірмовий фінт, однак після цього українець невдало подав у штрафний майданчик.

"Боруссія" втратила очки, хоча починаючи з 27-ї хвилини грала у більшості через вилучення у складі суперника.