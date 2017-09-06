Ярмоленко: Нам поки не вистачає стабільності

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко підвів підсумки вчорашнього матчу відбіркового циклу ЧС-2018 з Ісландією.

«Нам поки не вистачає стабільності по ходу відбіркового циклу. Але для нас нічого не втрачено — попереду є ще два матчі — в них потрібно набирати шість очок і виходити з групи.

Сьогодні ж ключовим моментом став перший пропущений гол. Він нас підкосив. Там було складно зібратися після цього. А суперника зміна рахунку, навпаки, надихнула, також і трибуни ісландців гнали вперед.

В цілому, не сказав би, що ми сьогодні погано грали. Статистика це підтверджує: повністю перевершили суперника в плані володіння м'ячем, а ісландці з трьох моментів у наші ворота вичавили два голи. Тож в якійсь мірі нашому супернику пощастило.

Тепер у нашій групі знову все заплутано. Зараз всі дуже засмучені — і поразкою, і тим, що втратили можливість практично забезпечити собі вихід на чемпіонат світу. Але, повторюся, нічого поки не втрачено, тож голову ми не опускаємо — продовжимо працювати», — сказав Ярмоленко, якого цитує сайт dynamo.kiev.ua.

Як повідомляв УНІАН, вчора збірна України поступилася в гостях Ісландії і скотилася на четверте місце у відбірковій групі. Попереду залишилося два матчі - проти збірних Косово (у гостях) і Хорватії (вдома).