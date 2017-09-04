У збірної України з'явилася кадрова проблема за добу до гри з Ісландією

Правий захисник збірної України Богдан Бутко може пропустити матч відбору до ЧС-2018 проти Ісландії.

Футболіст пошкодив провідний м'яз, тому на останньому тренуванні команди займався за індивідуальною програмою. Його участь у матчі під питанням, повідомляє телеканал "Футбол 1".

У той же час Денис Гармаш, який пропустив поєдинок з Туреччиною через простуду, займався сьогодні в загальній групі і готовий до поєдинку.

Нагадаємо, матч відбору ЧС-2018 Ісландія – Україна відбудеться в Рейк'явіку 5 вересня. Час початку – 21:45 за Києвом.