У збірної України з'явилася кадрова проблема за добу до гри з Ісландією
23:06, 04 вересня 2017Футбол
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Правий захисник Богдан Бутко пошкодив м'яз і може пропустити зустріч.
Богдан Бутко може не зіграти за команду Андрія Шевченка у матчі з Ісландією / Reuters
Правий захисник збірної України Богдан Бутко може пропустити матч відбору до ЧС-2018 проти Ісландії.
Футболіст пошкодив провідний м'яз, тому на останньому тренуванні команди займався за індивідуальною програмою. Його участь у матчі під питанням, повідомляє телеканал "Футбол 1".
У той же час Денис Гармаш, який пропустив поєдинок з Туреччиною через простуду, займався сьогодні в загальній групі і готовий до поєдинку.
Нагадаємо, матч відбору ЧС-2018 Ісландія – Україна відбудеться в Рейк'явіку 5 вересня. Час початку – 21:45 за Києвом.
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