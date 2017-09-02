Збірна України обіграла команду Туреччини і очолила групу відбору до ЧС-2018

У Харкові завершився матч відбіркового турніру Чемпіонату світу-2018 з футболу, в якому збірна України обіграла команду Туреччини і очолила свою відбіркову групу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 2:0.

Обидва голи в цьому матчі забив новоспечений гравець німецької "Боруссії" з Дортмунда Андрій Ярмоленко, і обидва з порушенням правил. У першому випадку гравець перебував у офсайді, у другому йому віддавав пас Коноплянка з ауту.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу. за якою можна простежити за ходом гри.

В інших матчах Групи J збірна Фінляндії обіграла на своєму полі команду Ісландії - 1:0, а команди Хорватії і Косово не дограли матч.

Таким чином, у збірної України 14 очок, Ісландії та Хорватії - 13, Туреччини - 11, Фінляндії - 4, Косово - 1.

Як повідомляв УНІАН, матчі 8-го туру групового етапу змагань відбудуться у вівторок, 5 вересня.

Збірна України зіграє в гостях з командою Ісландії.