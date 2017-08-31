Зозуля сьогодні розірве контракт з "Бетісом"

Іспанський футбольний клуб "Бетіс" і український легіонер Роман Зозуля розірвуть контракт в найближчі години, повідомляють іспанські ЗМІ.

За даними видання гравець отримає від клубу компенсацію у вигляді річної зарплати - 600 тисяч євро.

Також у футболіста буде ще час підписати контракт з іншою командою до закриття трансферного вікна.

Як повідомляв УНІАН, Зозуля минулого літа перейшов з "Бетіса" в "Райо Вальєкано", але фанати команди з Мадрида, відомі своїми ультралівими поглядами, висловили протест проти переходу гравця. Українця звинуватили в нацизмі і обурилися його позицією в підтримку української армії в бойових діях на сході України.

Гравець змушений був повернутися в "Бетіс", але протягом цілого сезону був позбавлений ігрової практики.