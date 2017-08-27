Ярмоленко полетів у Дортмунд для підписання контракту з "Боруссією"

Капітан київського "Динамо" Андрій Ярмоленко вирушив у Дортмунд, де може підписати контракт з "Боруссією". Вартість переходу повинна скласти 25 млн євро.

Про це повідомив головний редактор журналу «Футбол» Артем Франков.

«Ярмоленко полетів у Дортмунд. Тільки що. Обстеження, особистий контракт. Клуби домовилися – 25, що не може не радувати. Удачі, Андрій», – написав Франків у своєму твіттері.

Зазначимо, що позавчора «Боруссія» продала «Барселоні» атакуючого хавбека Усмана Дембеле за 105 млн євро плюс бонуси. Трансферне вікно в Європі закривається 31 серпня.