"Зірка" в матчі Прем'єр-ліги на виїзді обіграла "Сталь"

У Києві на стадіоні "Оболонь-Арена" відбувся поєдинок "Сталь" - "Зірка", який відкрив програму 7-го туру УПЛ.

Команда з Кропивницького забила єдиний гол на 35-й хвилині. Олексій Чичиков протягнув м'яч по лівому флангу і прострілив у центр, а Максим Прядун підкараулив момент для удару впритул. 0:1.

В середині другого тайму на полі відбулася масова штовханина за участю футболістів обох команд, але до вилучень справа не дійшла.

Ближче до ще одного забитого м'яча на останніх хвилинах були гравці "Зірки". Воротар номінальних господарів Герман Пеньков заробив пенальті у свої ворота, але потім зумів виграти дуель у Ігоря Загальського.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь гостей. "Зірка" набрала 8 очок і піднялася на 7-е місце в таблиці.