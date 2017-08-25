Київське "Динамо" офіційно відмовилося їхати в Маріуполь

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) офіційно відмовився від поїздки в Маріуполь на матч в рамках чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, повідомляє офіційний сайт столичної команди.

"Протягом останніх днів в окремих ЗМІ активно поширюється недостовірна інформація про те, що, нібито, київське «Динамо» досі не повідомило керівництву ФК «Маріуполь» про перспективи своєї участі в матчі 7-го туру чемпіонату УПЛ р. в Маріуполь.

Офіційно заявляємо, що це інсинуації, до яких в черговий раз вдалися окремі посадові особи клубу-суперника і недобросовісні журналісти.

Листами від 17.08.17 і 18.08.17 ФК «Динамо» заздалегідь поінформував ФК «Маріуполь» про неможливість за даних умов проводити матчі в Маріуполі. Посилаючись, у відповідності з вимогами Закону і Регламенту безпеки ФІФА, на офіційні рекомендації спецслужб і правоохоронних органів", - свідчить текст заяви "Динамо".

Як повідомляв УНІАН, раніше в "Динамо" категорично відмовилися їхати в Маріуполь, пояснюючи своє небажання відсутністю гарантій безпеки у прифронтовому місті.