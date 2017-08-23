Воротар польського "Гетьмана" віддав гольовий пас супернику - найбільш курйозний гол сезону (відео)
14:02, 23 серпня 2017Футбол
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Незважаючи на пропущений гол, "Гетьман" виграв матч з рахунком 2:1.
"Гетьман" виграв після курйозного пропущеного гола / twitter.com/se_pl
Курйозний епізод стався в матчі Четвертої ліги (п'ятого за значущістю дивізіону чемпіонату Польщі з футболу), в якому "Гетьман" (Замосць) переміг "Вікторію" (Жмудь) 2:1, повідомляє sport.se.pl.
Момент з голом гостей стався на 20-й хвилині за рахунку 1:0 на користь "Гетьмана". Футболісти "Вікторії" виконали штрафний, після чого захисники "Гетьмана" чітко виконала штучне положення "поза грою", залишивши за спинами відразу п'ятьох гравців суперників.
Воротар "Гетьмана" вийшов з воріт, зловив м'яч і... віддав форварду гостей, який миттєво зрівняв рахунок 1:1.
Тим не менше, господарі зуміли надалі забити переможний гол і матч завершився з рахунком 2:1.
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