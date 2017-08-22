Наставник "Зірки" Монарьов визнаний кращим тренером 6-го туру футбольної Прем'єр-ліги

Роман Монарьов визнаний найкращим тренером 6-го туру української футбольної Прем`єр-Ліги, повідомляє Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу.

«Зірка» залишалася в числі всього лише трьох команд, які все ще не здобували перемог у новому сезоні. А здобута перша перермога була в зустрічі з луганською «Зорею» - бронзовим призером чемпіонату та учасником єврокубків, який дуже незадоволений і своїм власним стартом. З численними перебудовами та рокіровками, кропивницька команда досягнула перемоги (2:1).

У минулому сезоні «Зоря» жодного разу не поступалася кропивницькій команді, та й загалом мала у своєму розпорядженні більше статусних гравців. Однак за рахунок злагодженості, проявленим морально-вольовим якостям та вдалому вибору складу «Зірка» здобула перемогу.

Читайте також"Зірка" у Кропивницькому здобула вольову перемогу над "Зорею"Фактично єдиною суттєвою втратою кропивничан була травма Артема Фаворова, який почав у запасі й вийшов уже по ходу другого тайму, не маючи змоги ще грати на повну силу. А ось Тарас Качараба відновився після пошкодження і встиг повернутися якраз до цього матчу, вийшовши в основі. Тож кадрова обстановка у «Зорі» була значно гіршою, причому, говоримо не лише про лазарет, а й про втрати, не пов’язані зі спортивною формою чи здоров’ям гравців.

Монарьов мав вибір в атаці, однак вирішив довіритися молодому Прядуну та дебютанту Ель-Амдауї. Вибір спрацював – обидва відзначилися голами. Іще одна дилема стосувалася центру захисту – знову ж таки, тренерський штаб ризикнув, довіривши місце в основі Качарабі, який ще недавно був у лазареті, і цей вибір також виявився вірним.

Виправдовує себе й тактична схема з трьома центральними оборонцями та високими флангами, а група атаки за рахунок постійних переміщень є досить важкою для опіки. Поперерві команді господарів довелося суттєво перебудовуватися, щоб витримати атаки суперників, і за рахунок внутрішніх резервів та чіткій, простій грі це вдалося виконати.

«Зірка» не вигравала з кінця травня – маючи кілька важливих завдань на це літо, серед яких – кадрове перезавантаження, команда не раз була близька до успіху, однак лише в шостому турі перервала невдачі. Утім, варто відзначити, що луганська команда, незважаючи на незадовільний старт, в гостях цього сезону ще не програвала.