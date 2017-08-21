Коноплянка увійшов у символічну збірну першого туру бундесліги за версією Kicker

Український півзахисник німецького «Шальке» Євген Коноплянка потрапив у символічну збірну першого туру бундесліги за версією авторитетного видання Kicker.

Євген отримав від видання за гру проти "Лейпцига" 2 бали з 5 можливих. Зазначимо, що в системі оцінювання Німеччини найвища оцінка – 1.

Читайте такожШевченко викликав сім легіонерів на матчі збірної України з Туреччиною та ІсландієюКрім Коноплянки, в символічну збірну туру потрапили ще два гравці "Шальке" - захисник Налдо і опорний півзахисник Бенталеб.

Як повідомляв УНІАН, Коноплянка відзначився голом у матчі 1-го туру чемпіонату проти «Лейпцига», а його команда перемогла 2:0. Для українця це був вже третій забитий м'яч у двох останніх матчах за «Шальке».