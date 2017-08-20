Прем'єр-ліга, 6-й тур, "Динамо" - "Сталь": відео онлайн-трансляція
19:21, 20 серпня 2017Футбол
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В Києві на НСК "Олімпійський" триває один з останніх матчів чергового туру УПЛ.
facebook.com/fcdynamo
Сьогодні в Києві на НСК "Олімпійський" триває один з останніх матчів 6-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" прийматиме "Сталь", повідомляє офіційний сайт змагань.
Перед звітним туром "Динамо" було лідером турнірної таблиці, маючи в активі 13 очок. "Шахтар" завдяки вчорашній перемозі над "Олімпіком" випередив "біло-синіх", але підопічні Олександра Хацкевича знову можуть повернутися на своє місце, обігравши "Сталь" з Кам'янського.
У "сталеварів" поки 6 очок в активі - дві перемоги та три поразки.
Матч "Динамо" - "Сталь" розпочнеться о 19.30.
ТВ-трансляція - телеканал "2+2".
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