Прем'єр-ліга, 6-й тур, "Карпати" - "Олександрія": відео онлайн-трансляція
16:55, 20 серпня 2017Футбол
1677
У Львові проходить матч чергового туру Прем'єр-ліги.
Сьогодні у Львові проходить матч 6-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають "Олександрію", повідомляє офіційний сайт змагань.
Зустрічаються команди, які є сусідами по турнірній таблиці. "Карпати" займають 9-е місце, "Олександрія" - 10-е.
Олександрійці є представниками України у Лізі Європи і мають реальні шанси на вихід у груповий раунд єврокубка. Тим не менш, в національній першості підопічні Володимира Шарана ще не вигравали в цьому сезоні, маючи в своєму активі лише три нічиї.
У "Карпат" на очко більше - одна перемога і одна нічия.
Матч "Карпати" - "Олександрія" розпочнеться у Львові о 17.00.
ТВ-трансляція - телеканал УНІАН.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter