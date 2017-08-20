Прем'єр-ліга, 6-й тур, "Карпати" - "Олександрія": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові проходить матч 6-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають "Олександрію", повідомляє офіційний сайт змагань.

Зустрічаються команди, які є сусідами по турнірній таблиці. "Карпати" займають 9-е місце, "Олександрія" - 10-е.

Олександрійці є представниками України у Лізі Європи і мають реальні шанси на вихід у груповий раунд єврокубка. Тим не менш, в національній першості підопічні Володимира Шарана ще не вигравали в цьому сезоні, маючи в своєму активі лише три нічиї.

У "Карпат" на очко більше - одна перемога і одна нічия.

Матч "Карпати" - "Олександрія" розпочнеться у Львові о 17.00.

ТВ-трансляція - телеканал УНІАН.