Хуг зазначив, що ОБСЄ не має забезпечувати безпеку матчу "Динамо" в Маріуполі

Перший заступник СММ ОБСЄ Олександр Хуг підтвердив участь спостерігачів місії моніторингу футбольного матчу «Маріуполь» – «Динамо», повідомляє Футбольний клуб.

«Окрім завдання збору інформації на місцях, СММ покликана налагоджувати діалог. Місія звітує про події по всій Україні. Матч не є виняток. Спостерігачі будуть приймати участь і моніторити», – сказав Хуг.

Читайте такожЧлен виконкому ФФУ: Маріуполь - прифронтове місто, для "Динамо" потрібні документальні гарантії безпеки Він уточнив, що з усією інформацією можна ознайомитися у щоденних звітах місії.

Разом з тим, Хуг додав: «Хотів би прояснити, що завдання місії не лежить у забезпеченні безпеки. Ми лише здійснюємо моніторинг і спостереження».

Раніше президент ФФУ Андрій Павелко зазначав, що хоче залучити ОБСЄ щоб матч "Маріуполь" - "Динамо" пройшов у прифронтовому місті.

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" відмовляється їхати в Маріуполь на матч УПЛ без гарантій безпеки з боку силових структур. У той же час, столичний клуб залишив за собою право оскаржити рішення профільного Комитетета ФФУ, котооый зобов'язав "Динамо" провести матч 27 серпня проти "Маріуполя" на полі суперника.