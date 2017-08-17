"Карпати" підписали угоду з півзахисником "Волині" Мемешевим

Львівські «Карпати» уклали угоду з атакувальним півзахисником Редваном Мемешевим. Угода підписана на один рік з можливістю продовження ще на 1 рік.

Останні 4 роки клубом Мемешева була луцька «Волинь», за яку він провів 92 матчі і забив 6 голів. Гратиме Мемешев за львів’ян під 19-м номером, повідомляє офіційний сайт "Карпат".

Читайте такожЕкс-гравець "Дніпра" й німецького "Дармштадта" Федецький повернувся в "Карпати" Свою професійну кар’єру Редван почав у рідному Криму, де відіграв півсотні матчів за «Кримтеплицю» з Молодіжного.

В активі Мемешева є також 10 матчів за молодіжну збірну України та 1 гол.

Мемешев став черговим новачком "зелено-білих" у літнє міжсезоння. Нагадаємо, на початку серпня до лав львівського клубу повернувся захисник збірної України Артем Федецький.