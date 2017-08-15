УЄФА назвав трійку претендентів на звання кращого гравця сезону

Джанлуїджі Буффон (Італія, "Ювентус"), Ліонель Мессі (Аргентина, "Барселона") і Кріштіану Роналду (Португалія, "Реал") склали фінальну трійку претендентів на нагороду Кращому футболісту Європи за версією УЄФА в сезоні 2016/17, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Нагорода буде вручена 24 серпня в Монако під час церемонії жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2017/18.

Шорт-лист був визначений за підсумками голосування журі, що складалося з 80 тренерів клубів, які грали в сезоні 2016/17 на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги Європи УЄФА, а також 55 спортивних журналістів, обраних асоціацією європейських спортивних видань (ESM) і представляли всі національні асоціації УЄФА.

На нагороду Найкращому футболістові Європи претендують гравці, які провели минулий сезон в європейському клубі. Враховуються матчі за клуб і збірну на внутрішній і міжнародній аренах, тоді як національність футболістів значення не має.

Читайте такожМессі домовився з "Барселоною" про новому довгостроковому контракті У фінальну трійку кандидатів потрапили футболісти, які набрали найбільшу кількість голосів тренерів і журналістів. Тренери не могли голосувати за гравця своєї команди.

Інші футболісти в топ-10:

4: Лука Модріч (Хорватія, "Реал")

5: Тоні Кроос (Німеччина, "Реал")

6: Пауло Дібала (Аргентина, "Ювентус")

7: Серхіо Рамос (Іспанія, "Реал")

8: Кіліан Мбаппе (Франція, "Монако")

9: Роберт Левандовський (Польща, "Баварія")

10: Златан Ібрагімович (Швеція, "Манчестер Юнайтед")

Мессі і Роналду удостоювалися нагороди в минулому. Аргентинцеві вона вручалася за підсумками сезону 2010/11 і 2014/15, а португалець нагороджувався після сезонів 2013/14 і 2015/16. Крім них лауреатами ставали Андрес Інієста (іспанія, "Барселона") за сезон 2011/12 і Франк Рібері (збірна Франції, "Баварія") за сезон 2012/13.

Нагорода Кращому футболісту Європи доповнює чотири нові щорічні нагороди УЄФА за позиціями за підсумками Ліги чемпіонів УЄФА. Їх отримають кращий воротар, захисник, півзахисник і нападник найпрестижнішого єврокубка сезону 2016/17. Ці нагороди будуть вручені в ході жеребкування 24 серпня.

День потому в рамках жеребкування групового етапу Ліги Європи-2017/18 буде вручена нагорода Найкращому гравцеві Ліги Європи-2016/17. Всі три кандидати - Златан Ібрагімович, Генріх Мхітарян та Поль Погба - представляють "Манчестер Юнайтед", який завоював трофей в травні.