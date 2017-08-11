Гравці одеського "Чорноморця" зустрілися з "автомотофанами" на клубній базі

На навчально-тренувальній базі «Чорноморець» в селищі Совіньон під Одесою перед вечірнім тренуванням команда зустрілася з представниками об'єднання вболівальників «Автомотофани», повідомили УНІАН у прес-службі ФК "Чорноморець".

Це об'єднання днями відзначило 5-річчя з моменту свого створення. Віддані шанувальники «моряків» підтримують гравців в будь-яких ситуаціях, вдома і на виїзді. Зокрема, вони відомі тим, що регулярно влаштовують вражаючі автопробіги по вулицях Одеси в день матчів на стадіоні «Чорноморець».

Напередодні вболівальники вдосталь поспілкувалися з футболістами і тренерами, подарували команді святковий торт, побажали яскравих та успішних поєдинків і, звичайно ж, зробили безліч фотографій. А зовсім юні автомотофани від душі повеселилися на смарагдовому газоні тренувальної бази і навіть отримали можливість побувати за кермом клубного автобуса.

Як повідомляв УНІАН, у найближчому турі української футбольної Прем'єр-ліги "Чорноморець" зіграє в Києві гостьовий матч з донецьким "Олімпіком". Гра відбудеться у неділю, 13 серпня на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського. Початок - о 19.30.