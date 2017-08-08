Преса дізналася про стать дитини Кріштіану Роналду

Іспанська преса з'ясувала стать дитини, народження якої очікують дівчина Кріштіану Роналду і сам футболіст "Реала".

У кращого гравця світу з'явиться ще одна донька.

Крім того, як розсекретили ЗМІ, Джорджина Родрігес перебуває на 7-му місяці вагітності. При цьому нещодавно подруга Кріштіану знялася для обкладинки глянцю, продемонструвавши округлий животик.

Вагітність подруги Роналду підтвердив у червні, після того як вдруге став батьком. Сурогатна мати народила йому двійню – хлопчика Маттео та дівчинку Єву, повідомляє "Проспорт ТСН".

Також футболіст виховує сина Кріштіану-молодшого, якого також народила сурогатна мати.

Сьогодні Кріштіану Роналду має вийти на поле стадіона в Скоп'є (Македонія). О 21.45 за київським часом розпочнеться поєдинок за Суперкубок УЄФА між "Реалом" і "Манчестер Юнайтед".