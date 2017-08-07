"Динамо" знайшло гравця на позицію лівого захисника замість Антунеша
Кияни близькі до підписання футболіста збірної Хорватії Піваріча.
Київське «Динамо» близьке до підписання лівого захисника збірної Хорватії та загребського «Динамо» Йосипа Піваріча, повідомляє Goal.com.
Сьогодні 28-річний футболіст повинен пройти медогляд в Києві. Поки не відомо, на яких умовах Піваріч може залишитися в Києві. Повідомляється, що з ним може бути укладено як повноцінний контракт, так і річну оренду.
Піваріч в минулому сезоні зіграв за загребське «Динамо» 24 матчі і забив 1 гол. Також на рахунку захисника 14 матчів за збірну Хорватії, 7 з них він провів у відбірковому циклі до ЧС-2018.
Піваріч зіграв повний поєдинок проти збірної України в березні цього року (хорвати виграли - 1:0).
За оцінками авторитетного порталу Transfermarkt, орієнтовна вартість гравця становить 2 млн євро.
Нагадаємо, нещодавно київське «Динамо» віддало свого лівого захисника Антунеша в оренду в іспанський «Хетафе». За інформацією ЗМІ, в якості заміни португальцю кияни розглядали Стеліано Філіпа з бухарестського «Динамо» і Борну Баришича з хорватського «Осієка».