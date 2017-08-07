"Динамо" знайшло гравця на позицію лівого захисника замість Антунеша

Київське «Динамо» близьке до підписання лівого захисника збірної Хорватії та загребського «Динамо» Йосипа Піваріча, повідомляє Goal.com.

Сьогодні 28-річний футболіст повинен пройти медогляд в Києві. Поки не відомо, на яких умовах Піваріч може залишитися в Києві. Повідомляється, що з ним може бути укладено як повноцінний контракт, так і річну оренду.

Піваріч в минулому сезоні зіграв за загребське «Динамо» 24 матчі і забив 1 гол. Також на рахунку захисника 14 матчів за збірну Хорватії, 7 з них він провів у відбірковому циклі до ЧС-2018.

Піваріч зіграв повний поєдинок проти збірної України в березні цього року (хорвати виграли - 1:0).

За оцінками авторитетного порталу Transfermarkt, орієнтовна вартість гравця становить 2 млн євро.

Нагадаємо, нещодавно київське «Динамо» віддало свого лівого захисника Антунеша в оренду в іспанський «Хетафе». За інформацією ЗМІ, в якості заміни португальцю кияни розглядали Стеліано Філіпа з бухарестського «Динамо» і Борну Баришича з хорватського «Осієка».