"Зоря" знову програла в матчі чемпіонату України

У Запоріжжі відбувся поєдинок 4-го туру української Прем'єр-ліги, в якому луганська «Зоря» програла донецькому «Олімпіку» з рахунком 0:2.

На 69-й хвилині матчу рахунок відкрив 18-річний Станіслав Біленький. Це його дебютний гол в УПЛ.

На 86-й хвилині Моха встановив остаточний рахунок.

У цьому сезоні «Зоря» ще не перемагала (дві поразки і дві нічиї). Нагадаємо, "Зоря" - один з представників України в Лізі Європи, вона почне боротьбу відразу з групового раунду.