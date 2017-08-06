У Голландії суддя після відеоповтору скасував гол і призначив пенальті в інші ворота (відео)

Унікальний випадок стався в Голландії в матчі за Суперкубок. У суботу чемпіон країни «Фейєноорд» і володар Кубка «Вітесс» розігрували трофей Суперкубка. «Фейєноорд» відкрив рахунок на початку першого тайму, а на початку другого думав, що забив вдруге...

Проте гол відмінили. Не через те, що він був забитий не за правилами – просто арбітр Данні Маккелі вирішив подивитися відеоповтор епізоду, який за 20 секунд до цього стався біля чужих воріт, коли «Вітесс» претендував на пенальті.

Рахунок 2:0 таким чином перетворився у 1:1. Втім, «Феєноорд» все одно виграв у серії пенальті.

А під час матчу за Суперкубок Німеччини «Боруссія» Дортмунд – «Баварія» (2:2, по пенальті - 4:5) головний арбітр Фелікс Цвайер використовував відеоповтор двічі!

Обидва м'ячі "Баварії" з гри у виконанні Левандовскі (18-я хвилина) і Кімміха (89-та) були зараховані тільки після того, як арбітр скористався допомогою відеоасистентів. В результаті "Баварія" врятувалася і виграла трофей в серії пенальті.