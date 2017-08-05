"Шахтар" обіграв "Маріуполь" в матчі Прем'єр-ліги

У Харкові завершився матч 4-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому донецький "Шахтар" обіграв "Маріуполь", повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 3:1.

Донеччани мали перевагу впродовж усієї гри.

Рахунок був відкритий вже на 7-й хвилині матчу, коли гол забив Бернард. В ході контратаки Срни з флангу прострілив уздовж воріт, і Бернард сильним ударом в дотик відправив м'яч у сітку. А наприкінці першого тайму, на 42-й хвилині Марлос подвоїв перевагу своєї команди. Бразильцю вдався технічний удар і м'яч після рикошету від спини Яворського влетів у кут воріт.

Після перерви рахунок до розгромного довів Сергій Кривцов. На 67-й хвилині після навісу Срни зі штрафного Феррейра скинув м'яч, влучив у захисника, від якого м'яч прилетів до Кривцову, і тому не склало праці добити м'яч у сітку. І лише на 71-й хвилині рахунок вдалося "розмочити" Ігорю Тищенко. Після сильного прострілу Кожанова м'яч подхватилТищенко на дальній штанзі прийняв і відправив у ближній кут воріт - 3:1.

Таким чином, "Шахтар" набрав 9 очок і наздогнав "Динамо" за цим показником в боротьбі за 1-2 місця в турнірній таблиці УПЛ. У "Маріуполя" залишилося 5 балів.