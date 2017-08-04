Тренер БАТЕ зазначив бійцівський характер українських клубів

Головний тренер БАТЕ Олександр Єрмакович оцінив шанси своїх підопічних у майбутньому протистоянні з українською "Олександрією" в плей-офф відбору Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт команди з Борисова.

"Всі українські клуби сильні характером, бійцівськими якостями. Ми переконуємося в тому кожен рік, коли зустрічаємося на турецьких зборах з представниками України. Вони, незважаючи на контрольний статус поєдинків, завжди б'ються, демонструють величезну самовіддачу. Так що "Олександрія", безсумнівно, міцний опонент. На попередній стадії Ліги Європи вибила румунську ""Астру": в гостях зіграла внічию 0:0, вдома перемогла 1:0. Два матчі без пропущених м'ячів свідчать про міцну оборону. Та й 5-е місце в чемпіонаті країни-2016/17 також говорить про рівень і силу команди", - зазначив Єрмакович.

Говорячи про знайомі імена у складі суперника, тренер зауважив: "Сергій Старенький колись виступав у Білорусі за "Торпедо"-БелАЗ і "Сморгонь".

Читайте такожТренер "Олександрії" Шаран задоволений результатами жеребкування Ліги Європи"Постараємося зібрати максимальну кількість інформації. Проаналізуємо обидва поєдинки з румунською "Астрою", матчі в рамках поточного розіграшу української Прем'єр-ліги, де "Олександрія" провела три тури. В неділю вона на виїзді зустрінеться з одеським "Чорноморцем". Обов'язково відправимо туди когось із тренерського штабу", - додав головний тренер.

"Розуміємо, що буде нелегко. Але наше завдання - вийти в груповий етап Ліги Європи. Зробимо все можливе для виконання цієї мети", - підсумував Єрмакович.

Як повідомляв УНІАН, у Ньоні відбулась жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи УЄФА, за результатами якої київське "Динамо" зіграє з португальським "Марітіму", а "Олександрія" - з борисівським БАТЕ.