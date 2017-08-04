Тренер "Олімпіка" Санжар після матчу з ПАОКом: нашими гравцям не вистачило майстерності

Головний тренер «Олімпіка» прокоментував гру своєї команди на традиційній післяматчевій прес-конференції, присвяченій зустрічі донеччан з ПАОКом (0:2) в Салоніках, повідомляє офіційний сайт клубу.

- Гра проходила з невеликою територіальною перевагою команди ПАОК. На результат сьогоднішнього матчу вплинуло те, що суперник зміг реалізувати свої моменти, а нам не вдалося. Були хороші моменти в обох таймах, а особливо в кінцівці другого, але, на жаль, нам не вистачило майстерності, щоб реалізувати свої моменти, - зазначив Санжар.

"Я вважаю, що в будь-якому випадку результат справедливий. Тому що ми, як я вже сказав, не реалізували свої моменти, а ПАОК навпаки. Футболісти ПАОКа вище за рівнем майстерності, коли вони опинялися поблизу нашої штрафної, то був тиск і напруга. З нашого боку було багато бажання, ми виконали великий обсяг роботи, але, на жаль, свої моменти ми не реалізували", - доавил тренер.

Як повідомляв УНІАН, "Олімпік" програв грецькому ПАОКу по сумі двох матчів і вибув з боротьби в Лізі Європи.