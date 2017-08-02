Разом з "Динамо" в кваліфікації ЛЧ провалився і "Аякс"

В середу відбулися матчі кваліфікації Ліги чемпіонів. В одному з них київське "Динамо" поступилося в гостях швейцарському "Янг Бойз" - 0:2 - і за сумою двох зустрічей вилетіло з турніру. Інші результати:

Шлях чемпіонів

"Легія" - "Астана" - 1:0 (результат першої гри - 1:3)

БАТЕ - "Славія" - 2:1 (0:1)

"Олімпіакос" - "Партизан" - 2:2 (3:1)

"Рієка" - "Зальцбург" - 0:0 (1:1)

"Лудогорец" - "Хапоель" Б-Ш - 3:1 (0:2)

"Русенборг" - "Селтік" - 0:1 (0:0)

"Копенгаген" - "Вардар" - 4:1 (0:1)

"Хабнарфьордюр" - "Марібор" - 0:1 (0:1)

АПОЕЛ - "Вііторул" - 4:0 (0:1)

1 серпня "Шериф" поступився "Карабаху" - 1:2 (перша гра - 0:0).

Шлях нечемпіонов

"Аякс" - "Ніцца" - 2:2 (1:1)

ЦСКА - АЕК - 1:0 (2:0)

"Істанбул ББ" - "Брюгге" - 2:0 (3:3)

"Вікторія Пльзень" - "Стяуа" - 1:4 (2:2)