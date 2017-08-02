Разом з "Динамо" в кваліфікації ЛЧ провалився і "Аякс"
В середу відбулися матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.
В середу відбулися матчі кваліфікації Ліги чемпіонів. В одному з них київське "Динамо" поступилося в гостях швейцарському "Янг Бойз" - 0:2 - і за сумою двох зустрічей вилетіло з турніру. Інші результати:
Шлях чемпіонів
"Легія" - "Астана" - 1:0 (результат першої гри - 1:3)
БАТЕ - "Славія" - 2:1 (0:1)
"Олімпіакос" - "Партизан" - 2:2 (3:1)
"Рієка" - "Зальцбург" - 0:0 (1:1)
"Лудогорец" - "Хапоель" Б-Ш - 3:1 (0:2)
"Русенборг" - "Селтік" - 0:1 (0:0)
"Копенгаген" - "Вардар" - 4:1 (0:1)
"Хабнарфьордюр" - "Марібор" - 0:1 (0:1)
АПОЕЛ - "Вііторул" - 4:0 (0:1)
1 серпня "Шериф" поступився "Карабаху" - 1:2 (перша гра - 0:0).
Шлях нечемпіонов
"Аякс" - "Ніцца" - 2:2 (1:1)
ЦСКА - АЕК - 1:0 (2:0)
"Істанбул ББ" - "Брюгге" - 2:0 (3:3)
"Вікторія Пльзень" - "Стяуа" - 1:4 (2:2)