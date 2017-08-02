Неймар ледь не побився з фанатом через перехід з "Барселони" до ПСЖ

Бразильський форвард «Барселони» Неймар ледь не затіяв бійку з фанатом каталонців на одній з міських парковок, повідомляє Sportbox.

Між футболістом і вболівальником трапилася словесна перепалка, яка могла перерости у бійку, якби не друзі Неймара, які утримали футболіста.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня бразилець повинен підписати контракт з «ПСЖ», який віддасть за гравця 222 мільйона євро.