Неймар ледь не побився з фанатом через перехід з "Барселони" до ПСЖ
14:12, 02 серпня 2017Футбол
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Каталонський вболівальник обурився поведінкою гравця своєю улюбленої команди.
Фанат ледь не спровокував Неймара на бійку / Sport.es
Бразильський форвард «Барселони» Неймар ледь не затіяв бійку з фанатом каталонців на одній з міських парковок, повідомляє Sportbox.
Між футболістом і вболівальником трапилася словесна перепалка, яка могла перерости у бійку, якби не друзі Неймара, які утримали футболіста.
Як повідомляв УНІАН, 7 серпня бразилець повинен підписати контракт з «ПСЖ», який віддасть за гравця 222 мільйона євро.
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