Неймар ледь не побився з фанатом через перехід з "Барселони" до ПСЖ

14:12, 02 серпня 2017
Футбол
293

Каталонський вболівальник обурився поведінкою гравця своєю улюбленої команди.

Фанат ледь не спровокував Неймара на бійку / Sport.es

Бразильський форвард «Барселони» Неймар ледь не затіяв бійку з фанатом каталонців на одній з міських парковок, повідомляє Sportbox.

Між футболістом і вболівальником трапилася словесна перепалка, яка могла перерости у бійку, якби не друзі Неймара, які утримали футболіста.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня бразилець повинен підписати контракт з «ПСЖ», який віддасть за гравця 222 мільйона євро.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #трансфер Неймара у ПСЖ#бійка Неймара з фанатом