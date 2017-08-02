Букмекери вважають "Динамо" фаворитом з мінімальною перевагою в матчі з "Янг Бойз"

Київське "Динамо" є фаворитом з мінімальною перевагою на котируваннях букмекерських контор у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти швейцарського "Янг Бойз", повідомляє спеціалізований портал BetExplorer.

Портал зібрав дані 26 провідних букмекерських контор світу, де коефіцієнт середньої ставки на перемогу "Динамо" становить 2,50 до 1, на перемогу "Янг Бойз" - 2,60 до 1, а на нічию - 3,48 до 1.

Найбільшу впевненість у перемозі "Динамо" висловлює британська Ladbrokes, де на перемогу киян можна поставити з розрахунку 2,40 до 1.

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" обіграло "Янг Бойз" у першому матчі в Києві з рахунком 3:1.

У грі в Берні команду влаштує навіть поразка з мінімальним рахунком, або поразка з різницею в 2 м'ячі за умови, якщо кияни заб'ють два голи і більше. У свою чергу, "Янг Бойз" влаштує перемога 2:0 або з різницею у 3 м'ячі і більше. При повторенні рахунку 3:1 на користь господарів поля буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.