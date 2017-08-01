Кріштіану Роналду загрожує 7 років в'язниці, якщо його провину доведуть

Стало відомо про деталі покарання, яке загрожує форварду «Реала» Кріштіану Роналду за махінації з податками.

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Цей строк може бути скорочений у кілька разів, якщо Роналду виплатить всі борги і штрафи за податками.

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Нагадаємо, Роналду звинувачується в приховуванні від податкових органів 14,7 мільйона євро в період з 2011 по 2014 роки.