Кріштіану Роналду загрожує 7 років в'язниці, якщо його провину доведуть
11:12, 01 серпня 2017Футбол
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У футболіста є час до 11 серпня домогтися пом'якшення обставин справи.
Роналду загрожує 7 років в'язниці / marca.com
Стало відомо про деталі покарання, яке загрожує форварду «Реала» Кріштіану Роналду за махінації з податками.
Читайте такожКріштіану Роналду з " явився в суді по справі про несплату податківКапітану збірної Португалії загрожує мінімум 7 років в'язниці, якщо його вина буде доведена в повному обсязі.
Цей строк може бути скорочений у кілька разів, якщо Роналду виплатить всі борги і штрафи за податками.
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Нагадаємо, Роналду звинувачується в приховуванні від податкових органів 14,7 мільйона євро в період з 2011 по 2014 роки.
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