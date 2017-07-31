УЄФА займеться розслідуванням трансферу Неймара в "ПСЖ" за 222 мільйони євро

Виконавчий директор УЄФА Андреа Траверсо заявив, що трансфер форварда "Барселони" Неймара в "ПСЖ" буде розслідуваний щодо дотримання фінансового Fair Play.

Можливий сенсаційний перехід обійдеться парижанам у 222 мільйони євро. Така цифра викликає обурення у багатьох дійових осіб. Так, президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас заявив, що вони поскаржаться в УЄФА і зажадають розслідувати можливе порушення "ПСЖ" принципів фінансового Fair Play.

Читайте такожЗавтра Неймар пройде медобстеження для переходу в "ПСЖ" Траверсо зазначає, що з питання Неймара в УЄФА ще ніхто не подавав скарги. При цьому він обіцяє, що операція з переходу бразильця в паризький клуб буде розслідувана.

«Ми поки не отримували жодних скарг з цього питання. Але незалежно від того, чи подасть хтось скаргу чи ні, ми перевіримо цей трансфер, щоб переконатися в дотриманні правил чесної фінансової гри», — цитує Траверсо видання Mundo Deportivo.

«ПСЖ повинен поважати ці правила, як і будь-який інший європейський клуб. Вони повинні довести, що не пішли в мінус на 30 мільйонів євро протягом трьох років. Можливе підписання Неймара дуже сильно може вплинути на бюджет клубу. Але заздалегідь оцінювати це важко, оскільки ми ще не знаємо планів "ПСЖ". Може вони будуть продавати гравців на таку ж або ще більшу суму. В нашій компетенції, насамперед, забезпечити дотримання норм», - зазначив виконавчий директор УЄФА.